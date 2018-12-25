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Букмекеры оценили шансы Шнурова и Бузовой выступить на «Евровидении»

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Букмекеры оценили шансы Шнурова и Бузовой выступить на «Евровидении»

Москва, 25 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова и солист группы «Ленинград» Сергей Шунров, известный как Шнур, имеют равные шансы представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в следующем году.

Эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Николай Соловьев считает, что шанс поехать на «Евровидении» у Бузовой и Шнура составляет примерно 14 процентов. Шанс увидеть на сцене песенного конкурса от России известного рэпера Басту всего шесть процентов.

Соловьев полагает, что высокие шансы поехать в Израиль — именно в этой стране будет проходить конкурс в следующем году — у Manizha и Юлианны Карауловой.

«Вероятность этого — около 20%», — отметил эксперт.

Автор: Данила Копп
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