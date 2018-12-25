Более трех тысяч детей стали гостями новогодней программы в цирке ЛНР

Луганск, 25 декабря. В Луганском государственном цирке состоялось благотворительное представление «Новогодние приключения миньонов», зрителями которого стали более трех тысяч детей льготных категорий со всех городов и районов республики.

Перед началом представления в фойе цирка для ребят была организованна красочная фотозона, где они могли сфотографироваться со Снегурочкой и веселыми снеговиками, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Открывая новогоднюю программу, заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль пожелал ребятам и их родителям, чтобы в Новом году было только все самое лучшее и светлое и чтобы под бой курантов исполнились их самые заветные мечты.

«Очень приятно, что сегодня Луганский цирк вновь открывает двери нашим маленьким деткам. Огромная радость и счастье, что в нашей республике проходят такие прекрасные мероприятия, когда мы можем подарить детям замечательный праздник, торжество и сказку. То, что в республике продолжаются новогодние праздники, свидетельствует о нашем развитии, о движении вперед. Мы делаем все для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми, чтобы сказка и радость в их жизни присутствовали постоянно», – сказал Коваль.

Также с наступающими праздниками детей и их родителей приехали поздравить заместитель председателя Совета министров Наталья Тихонская, исполняющий обязанности министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров и заместитель министра труда и социальной политики республики Елена Макаренко.

«Сегодня мне хочется пожелать каждому жителю нашей республики, и малому, и взрослому — мира, мира и еще раз мира. Я хочу пожелать ребятам счастья, улыбок, прекрасного настроения. Ну а взрослым хочу пожелать, пусть на улицах каждого города, каждого поселка, каждой деревни как можно больше звучит детского смеха под мирным голубым небом», — сказала Тихонская.

В новогодней программе ребята увидели цирковые номера с участием кукол и сказочных героев, воздушных гимнастов, акробатов, гимнастов в рейнских колесах, акробатов на батуте, оригинального жонглера, веселого клоуна, иллюзионистов и многое другое. А также дрессированных животных – пони, ламы, енота, песца, питона-альбиноса, маламутов, бассета, кошек, далматинцев.

«Сегодня традиционно проходит республиканская елка под эгидой главы ЛНР Леонида Пасечника. Детки могут и посмотреть представление, цирковую сказку, и получить новогодние подарки. Программы должна понравиться, она яркая, красочная. Мы надеемся, что в будущем наши луганчане с радостью будут приходить и получать удовольствие от нашей программы», – рассказал директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян.

После представления маленькие зрители получили сладкие подарки от руководства республики.