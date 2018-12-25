«Бил я врага»: Мосийчук объяснил, почему напал на Семченко в прямом эфире

Киев, 25 декабря. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук объяснил, почему напал на политолога и блогера Александра Семченко в прямом эфире одного из украинских телеканалов. По словам парламентария, в телестудии он бил не оппонента, а «врага украинского государства».

Драка произошла в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne. Мосийчук обвинил доктора политических наук Александра Семченко в том, что тот является «российским пропагандистом», который якобы работает на РФ. В ответ Семченко заявил, что депутат не прав, и назвал Мосийчука «душевнобольным человеком». Депутат Рады показал ведущему программы некие «данные» в смартфоне, после чего Семченко попросили удалиться из студии. Тот согласился, но перед уходом бросил еще одну реплику в адрес Мосийчука. Депутат догнал оппонента и ударил его тростью по спине.

«Прекратите откровенного идейного врага украинского государства называть политологом, блогером и журналистом! Он враг! И бил я врага, а не политолога или журналиста!» — написал Мосийчук на своей странице в Facebook после инцидента.

Свою точку зрения депутат «обосновал» тем, что Семченко «восхваляет ДНР и ЛНР», а также якобы насмехается над «украинскими воинами, в том числе павшими». Мосийчук заявил, что Служба безопасности Украины должна отреагировать на «антиукраинскую деятельность» Семченко, а если этой реакции не последует, то, пригрозил депутат, «слово обязательно скажут неизвестные патриоты».