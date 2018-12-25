Москва, 25 декабря. Фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров России планируют провести в 2019 году. Об этом стало известно на заседании коллегии Минкультуры РФ, передает корреспондент ФАН-ТВ.

Указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра в России. Как сообщил замминистра культуры Павел Степанов, по всей стране запланировано большое количество мероприятий.

«На данный момент в афишу входят более 2,6 тысячи мероприятий», — сказал Степанов.

Под их проведение задействованы более 500 площадок и 600 учреждений культуры. Список будет расширяться, добавил замминистра.

Кроме того, с июня по ноябрь 2019 года в Петербурге пройдет театральная олимпиада. По предварительным данным, ожидаются более восьми тысяч конкурсантов из России и зарубежья. Число зрителей оценивают в 800 тысяч человек.

На конкурсе-фестивале студенческих и любительских театров России ожидается участие 85 творческих коллективов. Количество зрителей онлайн и офлайн составит 50 тысяч человек.