Названы имена попавших под санкции украинских чиновников

Москва, 25 декабря. Российское правительство расширило санкционный список в отношении Украины. В него попали украинские компании и чиновники, документ опубликован на сайте Кабмина РФ.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул попали в санкционный список. Помимо этого, Россия включила в черный список первого заместителя главы МВД Украины генерал-полковника Сергея Ярового и начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу.

На депутатов Александра Абдулина, Антона Яценко, Евгения Балицкого, Константина Ярынича, Владимира Шкварилюка, Владимира Арешонкова также распространились санкции. Кроме них, ограничительные меры наложены на ряд депутатов от Блока Петра Порошенко, партии «Самопомощь» и других чиновников.

В санкционный список добавили оборонные и энергетические предприятия Украины, в частности «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт». Санкции также будут действовать в отношении «Центрэнерго» и «Государственного экспортно-импортного банка Украины», страховой группы «Тас» и «Первой логистической компании».

В ноябре этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введение санкций против 322 украинцев и 68 компаний. Теперь в санкционном списке РФ в отношении Киева находятся 75 юридических лиц и 567 физических лиц.