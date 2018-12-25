Эксперт о позиции Беглова по поводу «умных производств»: Петербург сможет вернуть прежний статус

В Смольном состоялось очередное заседание правительства Санкт-Петербурга. На нем врио губернатора Александру Беглову сообщили о том, как в городе выполняют майские указы президента РФ Владимира Путина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, что документ направлен на повышение качества жизни граждан, развитие комфортной городской среды, прорывного развития в экономике и социальной сфере. Он напрямую связан с основной целью и задачами Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. Этот документ глава города подписал на прошлой неделе.

Беглов выразил обеспокоенность тем, что большое количество промышленных и сельскохозяйственных территорий переводится под жилищное строительство.

«Я понимаю, что это, наверное, выгодно. Но так Санкт-Петербург превратится в город-музей и спальный город. Нужно проанализировать наличие земель для промышленного производства, посчитать баланс трудовых ресурсов и необходимые рабочие места. Необходимо, чтобы у петербуржцев была возможность трудиться не только в сфере обслуживания», — отметил он на заседании городского правительства.

По словам градоначальника, «у Петербурга огромный человеческий потенциал, поэтому необходимы умные производства, чтобы горожане смогли себя полностью реализовать».

Александр Беглов поручил профильным органам исполнительной власти в течение месяца представить четкое понимание, где будут строиться новые производства.

Петербургский историк и политолог Яков Евглевский в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Беглова об «умном производстве».Эксперт отметил, что с «его приходом к Санкт-Петербург сможет вернуть прежний статус грамотного и высокопроизводительного города».

«Я думаю, что новое руководство в лице Александра Беглова этим занялось. Ведь когда отдаются земли сельскохозяйственного назначения под строительство, то это, разумеется, не лучшим образом сказывается. Беглов думает о том, чтобы город дышал полной грудью и мог, действительно, быть комфортным одновременно для жилья и производства. В данном случае идет речь о многофакторном развитии Санкт-Петербурга.Это общемировая практика, поэтому нужно заниматься оздоровлением городской среды, ведь это не только завод, институт или жилье — прежде всего, это пространство для нормального человеческого проживания. То, что об этом заговорили вслух на таком высоком уровне — очень отрадно», — разъяснил собеседник ФАН, рассуждая над позицией главы Петербурга.

Отвечая на вопрос о том, как эксперт вообще оценивает инициативы Александра Беглова на посту врио губернатора Петербурга, Евглевский подчеркнул, что положительно, так как «он ставит вопрос концептуально, чем в течение долгих лет практически не занимались».

«Город развивался хаотично, а не концептуально, программно. Сейчас Беглов, как человек опытный, долго работавший на федеральных высотах, ставит вопрос именно в рамках новых усилий президента и его команды. Так, планируется осуществить программу о развитии национальных проектов. Беглов в рамках общероссийской программы старается подвести к этому Санкт-Петербург. Если это все получится, то будет очень хорошо», — резюмировал политолог.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в Единый день голосования. Согласно Уставу Санкт-Петербурга, глава города, являющегося субъектом РФ, избирается на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Напомним, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин освободил своим указом Георгия Полтавченко от должности губернатора Санкт-Петербурга в связи с переводом на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга был назначен Александр Беглов.