Вновь ограничить время продажи алкоголя предложили в Забайкалье

Чита, 25 декабря. Депутаты Законодательного собрания Забайкалья предложили увеличить интервал продажи алкоголя.

Как передает INFOX.ru, предложение о дополнительных ограничениях на продажу алкоголя в ноябре было внесено прокуратурой, по мнению которой продажа спиртных напитков до 23.00 стала причиной роста количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники надзорного ведомства считают, что обстановка в регионе продолжает ухудшаться: 47 процентов от общего количества нарушений и преступлений, совершенных за первые девять месяцев , совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, законопроект об увеличении временного интервала до 23.00 был принят в июле текущего года.