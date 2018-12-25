Вновь ограничить время продажи алкоголя предложили в Забайкалье
Чита, 25 декабря. Депутаты Законодательного собрания Забайкалья предложили увеличить интервал продажи алкоголя.
Как передает INFOX.ru, предложение о дополнительных ограничениях на продажу алкоголя в ноябре было внесено прокуратурой, по мнению которой продажа спиртных напитков до 23.00 стала причиной роста количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники надзорного ведомства считают, что обстановка в регионе продолжает ухудшаться: 47 процентов от общего количества нарушений и преступлений, совершенных за первые девять месяцев , совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, законопроект об увеличении временного интервала до 23.00 был принят в июле текущего года.
«У нас пока нет достоверной информации, что ситуация ухудшилась из-за закона. Сейчас мы попросили предпринимателей проанализировать, кто именно покупает алкогольную продукцию вечером, ждем информацию от медиков. Мы будем очень тщательно изучать вопрос и принимать взвешенное решение», — подчеркнул председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов.