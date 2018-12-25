«Санкции нам не страшны»: в Госдуме прокомментировали рекордную добычу газа в России в 2018 году

Россия добыла рекордные 733 миллиарда кубометров газа в 2018 году. Экспорт голубого топлива вырос на 20 млрд кубометров, или на 10% по сравнению с 2017 годом, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, это очень хорошие показатели.

Наша страна будет и дальше наращивать добычу и экспорт газа, несмотря на антироссийские санкции, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев.

«Ситуация проста: потребление газа во всем мире растет, что бы ни говорили наши оппоненты, — объяснил депутат. — Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, а это в экономических отношениях — главное».

Названные Новаком цифры как раз показывают, что положение нашей страны в энергетической сфере остается устойчивым, добавил Будуев.

«Целый ряд стран без нашего газа просто не могут обойтись. Поэтому как бы ни пытались придумывать альтернативных поставщиков, санкции нам не страшны, — пояснил собеседник ФАН. — Я вообще считаю, что любая борьба закаляет».

Какого-либо чудовищного ущерба от санкций, о котором кричат некоторые алармисты, нет ни в одной сфере российской экономики, напомнил парламентарий.

«Сгущают краски обычно те, кто хочет пощекотать нервы публике», — уверен депутат.

При этом на вопрос ФАН о том, могут ли в 2019 году возникнуть проблемы в связи с окончанием контракта на транзит российского газа через территорию Украины, Будуев ответил утвердительно.

«Но мало ли было у нас с Украиной «газовых войн» за последние годы? — добавил парламентарий. — Заинтересованность европейских потребителей в российском газе — это решающий фактор».

В силу этого все проблемы Россия преодолеет и будет наращивать поставки газа — в Европу и не только, резюмировал депутат.