Россия распространила специальные ответные меры на «Укрэксимбанк»

Москва, 25 декабря. Правительство РФ расширило список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РФ. В список попали оборонные и энергетические предприятия Украины.

Отмечается, что ответные экономические меры расширены в общей сложности более чем на 200 украинских граждан и организаций.

Россия распространила специальные ответные меры на Государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк»). Под ограничения также попали «Центрэнерго» и военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

Напомним, 1 ноября правительство России ввело специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины в ответ на санкции, которые Киев вводит в отношении граждан и компаний РФ с 2014 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем микроблоге в Twitter сообщил о расширении списка украинских граждан и компаний, попадающих под ограничения​​​. Отмечалось, что спецмеры вводятся для защиты интересов российского государства, компаний и граждан РФ.