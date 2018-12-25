Глава МИД Австрии объяснила, почему не обсуждала с Путиным инцидент в Керченском проливе

Вена, 25 декабря. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что у нее нет рабочих контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и она не обсуждала с ним инцидент в Керченском проливе.

Напомним, в середине августа Путин посетил свадьбу Кнайсль. Она напомнила об этом, признавшись, что была искренне рада, что президент РФ был частным гостем на частном торжестве.

«Однако с тех пор мы не вступали в контакт», — сказала министр в интервью газете Kleine Zeitung.

По ее словам, после инцидента в Керченском проливе 25 ноября (провокации, которую устроили три судна ВМСУ, нарушив российскую границу. - Прим. ФАН), ее не раз спрашивали, обсуждала ли она произошедшее с лидером РФ