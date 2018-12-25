Глава МИД Австрии объяснила, почему не обсуждала с Путиным инцидент в Керченском проливе
Вена, 25 декабря. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что у нее нет рабочих контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и она не обсуждала с ним инцидент в Керченском проливе.
Напомним, в середине августа Путин посетил свадьбу Кнайсль. Она напомнила об этом, признавшись, что была искренне рада, что президент РФ был частным гостем на частном торжестве.
«Однако с тех пор мы не вступали в контакт», — сказала министр в интервью газете Kleine Zeitung.
По ее словам, после инцидента в Керченском проливе 25 ноября (провокации, которую устроили три судна ВМСУ, нарушив российскую границу. - Прим. ФАН), ее не раз спрашивали, обсуждала ли она произошедшее с лидером РФ
«Я этого не делаю, так как у меня нет с ним рабочих отношений. Речь идет не о том, как я лично оцениваю российскую политику, а о том, какова европейская и австрийская позиция в отношении России», — подчеркнула она.