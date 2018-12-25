«Нужно выгнать из страны»: в Раде призвали Украину отказаться от кредитов МВФ

Киев, 25 декабря. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинское правительство отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению украинского депутата, Киеву нужен один год, чтобы восстановить «все разрушенное этими недоумками». Потом год за годом страна будет показывать рост, добавил Рабинович.

«Для этого нам нужно сделать непопулярные, сложные вещи…. Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Украинский политик высказал мнение, что будущие украинские власти должны объяснить МВФ, что не нуждаются в таком партнерстве, которое невыгодно самим украинцам. Он напомнил, что фонд поставил Украину на первое место по уровню коррупции и в то же время дает деньги самой коррумпированной структуре в мире.

«Это, допустим, (как) если знать, что человек — наркозависимый, но продолжать давать ему деньги для более глубокого погружения в эту самую зависимость», — добавил депутат.

Осенью Украина вела переговоры с МВФ о возможности предоставления очередного кредита. Фонд назвал Киеву несколько условий, среди которых было повышение цен для населения на газ. На днях Нацбанк Украины сообщил, что МВФ перевел стране транш на 1,4 миллиарда долларов. В банке заявили, что благодаря перечислению международные резервы страны выросли до 20,1 миллиарда долларов, таким образом, они достигли показателей января 2014 года.