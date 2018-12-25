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Глава «Опоры» рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным

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Глава «Опоры» рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным

Москва, 25 декабря. Глава организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал, какие вопросы хочет обсудить на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

В среду, 26 декабря, Путин проведет встречу с 60 представителями российских деловых кругов, в котором планирует принять участие и «Опора России».

«Главное, что хочется обсудить – это механизмы реализации нацпроекта по малому и среднему бизнесу и развития предпринимательской инициативы», — приводит слова Калинина РИА Новости.

Он также отметил, что хочет обсудить с президентом страны проект по повышению производительности труда и занятости. Однако главными темами встречи Калинин назвал механизмы реализации национальных проектов.

Глава «Опоры» рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным

«Также хочется, чтобы не было новых налогов следующем году, — добавили он. — Есть инициатива перенести часть неналоговых платежей в налоги. Я бы хотел этот вопрос поднять».

Автор: Катерина Иванова
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