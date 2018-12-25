Минэнерго РФ: Начало 2019 года позволит оценить ситуацию на нефтяном рынке
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Москва, 25 декабря. Начало 2019 года позволит оценить ситуацию на нефтяном рынке, которая будет складываться в дальнейшем. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Он отметил, что прогнозировать изменения на рынке сложно, так как необходимо учитывать не только факторы баланса спроса и предложения, но и спекулятивные факторы, и поведение игроков отрасли.
«Первый квартал покажет, какая реальная ситуация будет на рынке», — сказал Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
Он также отметил, что в 2018 году в России добыт рекордный объем газа — 733 миллиарда кубических метров. Экспорт этого вида топлива, по словам главы Минэнерго, вырос на 20 миллиардов кубометров, что почти на 10% выше показателей 2017 года.