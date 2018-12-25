Лукашенко подтвердил, что Москва и Минск могут решить все спорные вопросы

Москва, 25 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал мнение российского лидера Владимира Путина о том, что Москва и Минск могут договориться по спорным вопросам энергетики.

«Я больше скажу: действительно, можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему», — отметил он на переговорах с главой РФ в Москве.

Кроме того, Лукашенко заметил, что решить такие спорные вопросы нужно обязательно, чтобы «не тащить старые проблемы в новый год».

Напомним, президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с Лукашенко, высказал мнение, что два государства обязательно должны поддерживать диалог, даже если решить непростые энергетические вопросы не получается сразу.