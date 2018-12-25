Главные новости 25 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 25 декабря.

Генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков критически отозвался о гардеробе посетившей Германию делегации Верховного суда Украины. «Выглядят как папуасы»: Марков прокомментировал фотографию делегации Верховного суда Украины в Германии.

Командир 4-й отдельной гвардейской бригады Народной милиции ЛНР подполковник Петр Бирюков рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о ситуации на линии фронта и о том, как ответит республика на наступление ВСУ. «Смешаем с землей еще в серой зоне»: комбриг НМ ЛНР рассказал о «лекарстве» для ВС Украины.

Западные страны перестали поддерживать Украину, поскольку она создает для них проблемы. Такое мнение высказал экс-министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук. В Киеве объяснили потерю поддержки Запада.

Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что ответственность за транзит российского газа по территории Украины несет Киев, а не Москва. «Так мы торгуем, или мы воюем?»: эксперт возмутился попытками Украины обвинить РФ в прекращении транзита газа.

Депутат Рады Вадим Рабинович придумал, как сделать так, чтобы жители Донбасса, «которые не нравятся» Киеву оставили территории народных республик, и в итоге земли ДНР и ЛНР снова стали подконтрольными украинским властям. «Люди уйдут, которые нам не нравятся»: в Киеве придумали мирный план возвращения Донбасса.

Первый канал обещает порадовать российских зрителей в новогоднюю ночь 2019 года, а также в остальные праздничные дни января, несколькими телехитами — как шоу-программами, так и художественными фильмами, рассказали в пресс-службе телеканала. Шоу-мегахиты, «Аватар» и Ургант с Познером: Первый канал раскрыл программу на Новый год и праздники.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Киев может остаться без документов, которые подтверждают «принадлежность Крыма Украине». Российский политолог Александр Асафов прокомментировал заявления Киева об утрате «документов на Крым». Не имеют ни содержания, ни смысла: эксперт прокомментировал заявления об утрате Киевом «документов на Крым».

Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая развратила несовершеннолетнюю через интернет. Петербурженка развратила 15-летнюю школьницу через интернет.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук устроил драку в прямом эфире. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал выходку Мосийчука: фактически он поднял руку на собственный народ. Поднял руку на собственный народ: Журавко жестко осудил Мосийчука за драку в прямом эфире

Широко разрекламированного во время премьерства Арсения Яценюка проекта строительства стены на границе Украины и России никогда не было. Киевский чиновник рассказал, что проекта стены на границе Украины и России никогда не было