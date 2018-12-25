Ведро оливье и 60 кг мандаринов: самая многодетная семья России готовится к Новому году

Ростов, 25 декабря. Самая многодетная семья в России из Ростовской области накроет на Новый год по-настоящему большой и праздничный стол.

Для того, чтобы накормить 20 человек 67-летняя Татьяна Васильевна Сорокина, которая воспитала 80 детей, начинает приготовления за месяц до праздника. Продукты женщина закупает продуты на оптовой базе, однако есть и собственного производства — соленья, компоты.

К Новому году на столе появятся по десять килограммов винегрета, селедки под шубой и оливье. В этом году семья купила 60 килограммов мандаринов. Также Татьяна Васильевна сварит 50 литров борща. Об этом пишет «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».