Путин посмотрит свое интервью с девочкой, которой помог исполнить мечту

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что посмотрит свое интервью с 17-летней Региной Парпиевой, которой он помог исполнить новогоднюю мечту.

Напомним, Регина была в числе тяжелобольных детей, чьи новогодние желания исполнил Владимир Путин.

20 декабря после своей большой ежегодной пресс-конференции он дал ей интервью. Об этом, по словам Регины, она мечтала на Новый год. О том, видел ли российский лидер запись беседы, Путина спросил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не видел. Хорошее? Запись есть? Дай мне», — сказал президент.

Как отмечает РИА Новости, глава государства назвал Регину красавицей.