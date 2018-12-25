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Путин посмотрит свое интервью с девочкой, которой помог исполнить мечту

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Путин посмотрит свое интервью с девочкой, которой помог исполнить мечту

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что посмотрит свое интервью с 17-летней Региной Парпиевой, которой он помог исполнить новогоднюю мечту.

Напомним, Регина была в числе тяжелобольных детей, чьи новогодние желания исполнил Владимир Путин.

20 декабря после своей большой ежегодной пресс-конференции он дал ей интервью. Об этом, по словам Регины, она мечтала на Новый год. О том, видел ли российский лидер запись беседы, Путина спросил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не видел. Хорошее? Запись есть? Дай мне», — сказал президент.

Как отмечает РИА Новости, глава государства назвал Регину красавицей.

Автор: Игорь Федоров
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