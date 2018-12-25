Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Максим Дунаевский представил песню на стихи чеченского министра

66
0 Оставить комментарий

Максим Дунаевский представил песню на стихи чеченского министра

Москва, 25 декабря. Известный композитор Максим Дунаевский презентовал в Москве песню, написанную на стихи писателя и общественного деятеля, министра Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова. Песня прозвучала в рамках презентации книги Умарова «Грозный. Фактор КРА» в Москве 25 декабря, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Максим Дунаевский представил песню на стихи чеченского министра

По словам композитора, когда к нему обратились с предложением написать песню, он воспринял эту инициативу без особого энтузиазма. Однако увидев текст, он оценил уровень поэзии и теперь с гордостью считает Умарова своим соавтором.

Максим Дунаевский представил песню на стихи чеченского министра

Поприветствовав собравшихся, Дунаевский лично сел за рояль и аккомпанировал исполнителям. Когда музыка смолкла, Умаров в свою очередь поблагодарил композитора за труд и рассказал об истории создания книги.

Идея написания книги «Грозный. Фактор КРА» принадлежала главе Чечни Рамзану Кадырову. Рассказывая о Грозном, Умаров обратил внимание на то, что после жестоких боев никто не верил, что этот город снова когда-нибудь будет столицей. Однако в итоге Грозный, разрушенный до основания, стал жемчужиной региона, что стало настоящим счастьем для всех жителей Чечни.

Максим Дунаевский представил песню на стихи чеченского министра

Сейчас перед переполненным залом в московской гостинице «Президент Отель» выступают единомышленники Умарова и музыкальные коллективы.

Максим Дунаевский представил песню на стихи чеченского министра

Было зачитано обращение заместителя начальника управления администрации президента РФ по внутренней политике Михаила Белоусова, который является грозненцем в третьем поколении. В тексте документа отмечается важность выхода книги, ее безусловная общественная и литературная ценность.

Автор: Наталья Макеева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.