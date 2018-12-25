Донбасс сегодня: война вошла в горячую фазу, киевские СМИ нашли «священников-боевиков» под Славянском

Донбасс, 25 декабря. Резкое обострение на фронте: ЛНР под огнем дальнобойной артиллерии, в ДНР обстреляны жилые дома. Киев готовится к новой провокации, завозя бочки с ядами под Донецк. Украинские СМИ отрабатывают «темники» по дискредитации священников УПЦ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обострение в зоне ответственности ЛНР

Луганская народная республика дважды за минувшие сутки подверглась ударам из тяжелой артиллерии. Поселок Фрунзе сначала был обстрелян из 122-мм артиллерийских орудий, а потом украинские войска нанесли по нему удар из 152-мм артиллерийских систем.

Практически по всей линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР фиксировались обстрелы территорий республики с применением тяжелых минометов и боевых машин пехоты. Также активно применялись минометы 82-мм калибра. О жертвах и разрушениях луганские военные не сообщают.

Оперативная обстановка в ДНР

Увеличилась «продуктивность» огня украинских силовиков на донецком оперативном направлении обороны Донецкой народной республики. Только вместо живой силы и техники ДНР солдаты Киева били по жилому сектору. В результате попаданий украинских мин и снарядов частично разрушенными оказались шесть жилых домов в окрестностях Донецка, Горловки и в Докучаевске. Люди не пострадали.

По всем направлениям ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, на донецком направлении зафиксировано применение танков. Позиции республиканских сил активно обстреливались из орудий БМП и бронетранспортеров, противотанковых ручных и станковых гранатометов. По всей линии фронта звучали пулеметы и легкое стрелковое оружие.

Киев готовит диверсию в Донбассе

В срочном порядке во вторник прошел брифинг официального представителя армейского корпуса ДНР Эдуарда Басурина. Офицер сообщил оперативные данные о прибытии к западу от Донецка в район города Красногоровки железнодорожного состава, в котором находились бочки с химикатами, которые Киев планирует задействовать для проведения провокации на подконтрольной территории Донецкой области.

По информации донецкой разведки, разгрузку ядов осуществляли украинские солдаты в защитных костюмах. А в районе Красногоровки разведкой отмечено нахождение группы сотрудников западных спецслужб, которые, по данным дончан, специализируются на проведении провокаций и диверсий.

Ранее в республике неоднократно заявляли о планах Киева осуществить химические провокации на одном из промышленных предприятий Донбасса. Каждый раз грамотные действия разведки и дальнейшее обнародование информации предотвращали возможные теракты. В ближайшую среду в Киеве должны либо продлить, либо отменить режим военного положения, введенный после провокации украинских военных моряков в Керченском проливе. По информации донецких военных, готовящиеся украинским руководством химические провокации имеют цель создать повод для продления военного положения и оправдать наступление ВСУ на республики Донбасса.

«Священники-рекогносцировщики»

В украинских СМИ стартовала информационная кампания по дискредитации священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Заголовки киевской прессы заявляют о причастности «московских попов» к «аннексии Крыма» и «оккупации части Донбасса». Судя по источникам информации и площадкам, на которых она распространяется, кампания инициирована администрацией президента Украины Петра Порошенко.

На телеканале «Прямой», который на Украине связывают с именем Петра Алексеевича, вышло несколько сюжетов указанной направленности. Их отличительной особенностью является отсутствие каких-либо фактов. К примеру, в выпуске новостей во вторник украинский волонтер Мирослав Гай рассказал, как священники УПЦ МП помогали «террористам Стрелкова» в Славянске проводить рекогносцировку местности.

«Я вам скажу больше того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам, проводить рекогносцировку. Под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украине», — заявил Гай.

А ведущий предпочел не уточнять, где именно, как и когда это было. Да и сам волонтер не стал распространяться на данную тему — он просто повесил ярлык «пособников террористов» на неопределенное количество священников. А это как нельзя кстати вписывается в логику действий нынешней украинской власти, объявившей войну единственной канонической православной церкви на Украине.