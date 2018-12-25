«Кровавая акция»: МИД РФ отреагировал на теракт в здании дипведомства Ливии

Москва, 25 декабря. Министерство иностранных дел России выразило решительное осуждение в связи с терактом в здании дипломатического ведомства Ливии. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Взрыв прогремел в здании дипломатического ведомства в Триполи 25 декабря. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, еще 12 человек пострадали. Ответственность за действия боевиков пока не взяла ни одна из террористических организаций.

«Решительно осуждаем эту кровавую акцию. Рассчитываем, что ее заказчики и организаторы будут выявлены и понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении МИД России.

Дипведомство выразило уверенность, что атаки радикальных экстремистов, которые хотят запугать жителей и обратить страны в хаос, не смогут помешать продвижению политического процесса Ливии.

МИД РФ также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.