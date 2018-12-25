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Путин исполнил мечту мальчика о съемке ролика про «борт номер один»

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Путин исполнил мечту мальчика о съемке ролика про «борт номер один»

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин исполнил желание 15-летнего мальчика о съемке ролика про «борт номер один» — Ил-96–300.

15-летний Арслан Каипкулов стал одним из пяти тяжелобольных детей, чьи желания Путин пообещал исполнить. 25 декабря он с мамой прилетел из Башкирии в Москву, где ему организовали экскурсию по самолету президента.

Мальчик признался журналистам, что побывал в местах, в которых запрещена съемка из-за секретности. Самолет главы государства произвел на него неизгладимое впечатление — больше всего ему понравилась кабина пилотов.

«Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», — признался он.

Кроме того, бортпроводник, который проводил экскурсию, рассказал гостю о требованиях к сотрудникам специального летного отряда «Россия», которые обслуживают первых лиц. Мальчик отметил, что приоткроет эти секреты в своем ролике.

Путин исполнил мечту мальчика о съемке ролика про «борт номер один»

Ранее президент России Владимир Путин, исполняя еще одно желание, дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, в ходе которого рассказал о музыкальных предпочтениях и о том, что загадает на Новый год, пишет «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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