Права на Чебурашку вернут в Россию из Японии и США

«Союзмультфильм» вернул уже 90% прав на использование своей продукции, проданных предыдущим руководством студии. Об этом заявила председатель правления ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Слащева отчиталась о шагах по выводу предприятия из кризиса на заседании коллегии министерства культуры РФ.

«У нас осталось 10% невозвращенных прав, которые были проданы ранее. Это самые сложные случаи, когда договора невозможно пересмотреть, это чисто юридические нюансы. Например, мы вообще не можем размещать свою продукцию на телевидении — права были проданы другой компании 10 лет назад сроком на 15 лет. То есть еще 5 лет будет действовать этот договор», — рассказала Юлиана Слащева.

Министр культуры Владимир Мединский поинтересовался у представительницы студии, кто конкретно относится к «злостным невозвращенцам».

«Права на Чебурашку у нас сначала были проданы в Японию, а потом поверх этого проданы нашим соотечественникам из Израиля и переданы в Нью-Йорк. И теперь решение этих вопросов находится в юрисдикции судов этих государств — Японии и США», — объяснила представитель «Союзмультфильма».

Мединский обратил внимание коллегии Минкульта на оговорку Юлианы Слащевой, назвавшей партнеров из Израиля «нашими соотечественниками», и выразил готовность помочь киностудии забрать обратно права на ее продукцию.

В свою очередь, продажа лицензий на использование мультипликационных фильмов, права по которым принадлежат студии, сегодня идет очень успешно, добавила руководитель «Союзмультфильма». Ежегодно студия продает от трех до пяти лицензий на свою продукцию, обеспечивая этим, в частности, производство новых полнометражных фильмов и сериалов.

Сейчас ведутся переговоры с наследниками знаменитого итальянского писателя Джанни Родари о создании мультфильма о Чиполлино. Кроме того, вышли первые выпуски сериала «Пластилинки», созданные в единственном в России действующем цехе пластилиновой анимации.