Сирия новости 25 декабря 19.30: курды арестовывают гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе ликвидировано два боевика «Лива аль-Гураба»

Сирия, 25 декабря. Курды арестовывают мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе уничтожено два боевика «Лива аль-Гураба», ССА стягивает силы к Манбиджу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): стягивает силы к Манбиджу.

«Лива аль-Гураба»: потеряла двух боевиков в Идлибе.

Курды: арестовывают мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jarablos_jmc), что «Сирийская свободная армия» (ССА) стягивает силы к Манбиджу на северо-востоке провинции Алеппо. Ранее представители подконтрольных Анкаре вооруженных формирований заявляли о своей готовности начать операцию по захвату города у Демократических сил Сирии (SDF).

Также в данную часть региона прибыл военный конвой Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет Telegram-канал (@directorate4).

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных курдскими радикалами территориях провинции Дейр-эз-Зор не прекращаются массовые аресты мирного населения, передает военный Twitter-канал (@MasarPressNet). Боевики Демократических сил Сирии (SDF) проводят обыски в домах гражданских и многих арестовывают, обвиняя в связях с «Исламским государством»1.

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям банд ИГИЛ1 на востоке региона, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее в результате авианалета сил возглавляемого США альянса был уничтожен мост через Евфрат, недавно восстановленный сирийской армией.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжают отмечаться стычки между радикальными вооруженными формированиями. В районе населенного пункта Сармада неизвестные боевики нейтрализовали двух членов группировки «Лива аль-Гураба», передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Ранее в своем доме недалеко от поселения Аль-Фуа был ликвидирован командир подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются столкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям Twitter-канала (@Step_Agency), Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Атшан.

Ранее сообщалось, что террористы продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе, совершая провокационные обстрелы позиций САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)