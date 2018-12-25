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Более 30 ударов ножом: в СК РФ рассказали подробности убийства вице-чемпионки по плаванию

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Более 30 ударов ножом: в СК РФ рассказали подробности убийства вице-чемпионки по плаванию

Самара, 25 декабря. СК РФ сообщил новые подробности убийства 16-летней вице-чемпионки по плаванию в Тольятти. Согласно данным экспертизы, девушке нанесли более 30 ударов ножом.

Об этом рассказала представитель регионального управления ведомства.

«Согласно результатам медицинской экспертизы, на теле убитой 16-летней девушки обнаружено более 30 ножевых ранений», — сказала собеседница РИА Новости.

Напомним, тело Софьи Аскаровой было обнаружено вечером 23 декабря на пустыре на улице Юбилейной в Тольятти.

В убийстве спортсменки подозревают ее 16-летнего знакомого. По предварительным данным следствия, юноша поссорился с Софьей, нанес ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Во вторник молодой человек был арестован на два месяца. Его отправят на  психолого-психиатрическую экспертизу.

Автор: Игорь Федоров
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