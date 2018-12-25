«Чтобы нам было выгодно»: в Верховной раде пригрозили ответными санкциями против РФ

Киев, 25 декабря. Депутат Верховной рады Украины Евгений Геллер заявил, что Киеву следует ввести зеркальные санкции против России. Так украинский парламентарий прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей введение новых российских санкций против Украины.

По мнению украинского депутата, санкции должны быть равноценны ограничениям, введенным Москвой.

«Украина должна ввести зеркальные санкции, такие же, как ввела Россия», — уверен депутат.

При этом нельзя забывать и о государственных интересах, рассуждает Геллер.

«Мы можем сделать все что угодно, но мы не должны забывать об одном: чтобы все, что мы делаем, делалось на благо страны. При этом недопустимо действовать по принципу: «не одену шапку, назло маме уши отморожу», — подчеркнул украинский депутат.

Кроме того, простые граждане Украины не заметят новых санкций России, так как «уже ко всему привыкли», полагает депутат.

«Вы говорите, давайте ограничим торговлю. А если нам выгоднее закупать в России, чем в Европе? — указывает Геллер. — Мы же должны думать о том, чтобы людям было лучше, а не о том, что мы такие крутые, давайте что-то ограничим».

В целом, украинским властям в вопросе ответных санкций следует руководствоваться тем, чтобы ограничительные меры были выгодны Украине и при этом не выгодны России.

«Тогда в санкциях есть смысл. А если действовать по принципу, «давайте сделаем назло всем» — это неправильно», — резюмировал украинский парламентарий.

Напомним, во вторник Россия в ответ на недружественные действия Киева расширила санкционный список, куда включены физические и юридические украинские лица.