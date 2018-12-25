Москва и Минск могут договориться по спорным вопросам — Лукашенко

Москва, 25 декабря. Москва и Минск действительно могут договориться по спорным вопросам в сфере энергетики, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу: действительно можем договориться», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент объяснил, что стороны, которые участвуют во встрече, провели ряд раундов переговоров и знают проблему. Лукашенко выразил надежду, чтобы делегации смогут решить эти вопросы до нового года.

Лукашенко добавил, что настолько близких отношений, как тех, что связывают жителей Белоруссии и России, нет ни у одной страны мира. Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между Москвой и Минском.