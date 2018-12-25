Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Москва и Минск могут договориться по спорным вопросам — Лукашенко

84
0 Оставить комментарий

Москва и Минск могут договориться по спорным вопросам — Лукашенко

Москва, 25 декабря. Москва и Минск действительно могут договориться по спорным вопросам в сфере энергетики, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу: действительно можем договориться», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент объяснил, что стороны, которые участвуют во встрече, провели ряд раундов переговоров и знают проблему. Лукашенко выразил надежду, чтобы делегации смогут решить эти вопросы до нового года. 

Лукашенко добавил, что настолько близких отношений, как тех, что связывают жителей Белоруссии и России, нет ни у одной страны мира. Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между Москвой и Минском. 

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.