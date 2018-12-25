Медведев назначил новых заместителей главы ФТС
0 Оставить комментарий
Москва, 25 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил заместителей руководителя Федеральной таможенной службы. Должности получили Денис Терещенко и Андрей Москалец, сообщается на сайте Кабмина РФ.
Терещенко ранее руководил информационно-техническим управлением ФТС, а Москалец являлся советником руководителя таможенной службы.
Накануне, напомним, премьер Дмитрий Медведев подписал документы о назначении новых глав Росстата и Росприроднадзора. Руководителем службы государственной статистики был назначен Павел Малков, главой службы по надзору в сфере природопользования — Светлана Радионова.