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Россия

Медведев назначил новых заместителей главы ФТС

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Медведев назначил новых заместителей главы ФТС

Москва, 25 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил заместителей руководителя Федеральной таможенной службы. Должности получили Денис Терещенко и Андрей Москалец, сообщается на сайте Кабмина РФ.

Терещенко ранее руководил информационно-техническим управлением ФТС, а Москалец являлся советником руководителя таможенной службы.

Накануне, напомним, премьер Дмитрий Медведев подписал документы о назначении новых глав Росстата и Росприроднадзора. Руководителем службы государственной статистики был назначен Павел Малков, главой службы по надзору в сфере природопользования — Светлана Радионова.         

Автор: Федор Веснин
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