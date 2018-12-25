«Все закончится уничтожением врага в Киеве»: в Госдуме приравняли нападение на ДНР и ЛНР к нападению на Россию

Разведка Донецкой народной республики зафиксировала прибытие на подконтрольную Киеву территорию Донбасса железнодорожного состава с токсичным веществом. Описываются бочки синего цвета, в которых хранится сильнодействующее химическое ядовитое вещество, сообщил представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», — сообщил Басурин.

По данным донецкой разведки, в этом же районе находятся специалисты британских и американских спецслужб, которые отвечают за возможную диверсию против мирных жителей Донбасса.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о возможных сценариях провокации Киева в Донбассе — и о том, как Россия может ответить на нее.

«То, что это озвучивают официальные представители ДНР с использованием данных разведки, немного нарушает планы провокаторов, которые приготовились произвести определенные постановки. И то, что это озвучивают СМИ, это правильно», — считает собеседник ФАН.

Однако эта засветка не снимает вопросов к международным инстанциям, добавил Шерин.

«Куда смотрит Организация по запрещению химического оружия? Куда смотрят представители ОБСЕ? Они должны срочно выехать на место и изучить ситуацию», — заявил российский депутат.

Депутат допустил, что у представителей военно-политического руководства Украины «хватит кровожадности», чтобы применить в Донбассе химическое оружие.

«Честно говоря, еще несколько лет назад я представить себе не мог, что по улицам Киева будут проходить факельные шествия неонацистов, а на форме украинских солдат появятся шевроны эсэсовских танковых дивизий. От них можно ожидать всего что угодно», — предостерег парламентарий.

Член оборонного комитета дал свой «рецепт» ответных действий народным республикам Донбасса.

«Я думаю, что если со стороны ВСУ будет провокация, то, конечно же, ополчение ЛНР и ДНР должно перейти в контрнаступление», — считает собеседник ФАН.

Соответственно будет реагировать и Москва, полагает Шерин.

«Россия не может остаться в стороне, она должна защищать русских. Мы должны четко понимать, что нападение на ЛНР и ДНР — это нападение на Российскую Федерацию, потому что эти республики сегодня находятся на передовой позиции Русского мира», — отметил парламентарий.

Шерин дал свою оценку развитию событий в Донбассе в случае вооруженной провокации с украинской стороны.

«Все должно закончиться уничтожением врага в Киеве. Если украинские войска пойдут на Донбасс, здесь уже не надо ограничиваться каким-то отбрасыванием их передовых подразделений на несколько километров, — уверен депутат. Нужно переходить в полномасштабное наступление и продвигаться вплоть до Киева, чтобы раз и навсегда закончить с этим вопросом».

При этом перспективы «впавшего в военный раж» президента Украины Петра Порошенко Александр Шерин оценивает невысоко.