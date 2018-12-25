Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Более 40 населенных пунктов остались без света в Донецкой области

57
0 Оставить комментарий

Более 40 населенных пунктов остались без света в Донецкой области

Киев, 25 декабря. Более 40 населенных пунктов Донецкой области оказались без электричества из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего обесточенными оказались 45 населенных пунктов. При этом девять из них лишились электроэнергии частично.

«В результате ухудшения погодных условий  — сильный ветер и дождь»,  — объяснили причины в украинском ведомстве.

Более 40 населенных пунктов остались без света в Донецкой области

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, всего без света остались порядка 9,3 тысячи абонентов.

Ранее стало известно, что в восьми областях Украины бех электроснабжения из-за непогоды остались  почти 130 населенных пунктов.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.