Более 40 населенных пунктов остались без света в Донецкой области

Киев, 25 декабря. Более 40 населенных пунктов Донецкой области оказались без электричества из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего обесточенными оказались 45 населенных пунктов. При этом девять из них лишились электроэнергии частично.

«В результате ухудшения погодных условий — сильный ветер и дождь», — объяснили причины в украинском ведомстве.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, всего без света остались порядка 9,3 тысячи абонентов.

Ранее стало известно, что в восьми областях Украины бех электроснабжения из-за непогоды остались почти 130 населенных пунктов.