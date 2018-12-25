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Мать лидера фанатской группировки ЦСКА рассказала о задержании сына

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Мать лидера фанатской группировки ЦСКА рассказала о задержании сына

Москва, 25 декабря. В Москве прошли массовые задержания фанатов ЦСКА, устроивших драку с болельщиками «Ромы». В числе задержанных оказался и лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров.

По словам его матери, полицейские забрали его из дома около 06.15. Она также уточнила, что по делу о драке ее сын проходит как свидетель, а в самой рукопашной Илья не участвовал.

"Он работал и был в этот момент дома. Масса свидетелей это подтверждают, - сказала женщина в комментарии телеканалу 360.

Задержание сына Ирина Юрьевна объясняет тем, что Илья известный футбольный фанат. Как долго он пробудет в полиции пока неизвестно.

По данным газеты KP.RU, задержания прошли сразу в нескольких районах Москвы - по месту жительства болельщиков.

Автор: Игорь Федоров
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