Сам помогал этому безобразию: украинский эксперт о предложении Рабиновича «выгнать МВФ из страны»

На Украине предложили «избавиться от Международного валютного фонда». Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости перестать принимать кредиты от МВФ и «выгнать фонд из страны».

Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Нам нужен один год, чтобы восстановить все разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъема. Для этого нам надо сделать непопулярные, сложные вещи. Но вещи, не популярные не для наших людей, а для наших союзников разных. Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны. Если хотите, то поблагодарить их за помощь», — выступил с предложением политик.

По словам Рабиновича, именно международная организация сделала так, что Украина стала столь коррумпированной страной, и при этом фонд продолжает выделять деньги нынешним властям страны.

На Украине подобные высказывания депутата Рады вызвали исключительно смешки. Политолог Игорь Друзь в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил: «то, что предложил Рабинович, необходимо сделать с ним самим».

«Первым делом надо выгнать Вадима Рабиновича из страны, потому что этот человек финансировал Майдан, во-вторых, он виновен в том, что незаконно, по украинским меркам, имеет гражданство Израиля, хоть он изображает какого-то традиционалиста и «прорусского» депутата, совсем недавно он ездил в Россию, чтобы помочь вызволить украинских радикалов», — подчеркнул эксперт.

Собеседник ФАН согласился с депутатом Рады в том, что международные кредиторы, действительно, усложнили положение Украины.

«Условия международного фонда грабительские, и они превращают Украину в колонию. Все это привело к уничтожению социальных программ, например, именно ВМФ настоял на том, чтобы цены на газ для населения были повышены. Кроме того, иностранный партнер активно уговаривает Киев продать землю, а это значит, что транснациональные корпорации придут на Украину. Она станет великой деловой державой — в кавычках, конечно же. Страна превращается в придаток Запада. В этом плане Рабинович, конечно, сказал правду, другое дело, что он лжец, который помогал тому, чтобы все это безобразие творилось в стране, и продолжает помогать», — рассказал он.

Политолог выразил сомнение, что Украина сможет полностью восстановиться за один год, как только перестанет получать валютные транши от МВФ.

«Это нереально, настолько много разрушено в государстве. Грядут президентские выборы, и поэтому он мелет всякий вздор, в который сам абсолютно не верит. Так же, как он раньше призывал всех скакать на Майдане, теперь борется с последствиями переворота, который сам же заварил. Это большая иллюзия, что кто-то из политиков в Киеве одумается и решить сделать что-то полезное», — резюмировал Друзь.

Напомним, в середине декабря Совет директоров МВФ утвердил программу помощи для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиардов долларов.