Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Сам помогал этому безобразию: украинский эксперт о предложении Рабиновича «выгнать МВФ из страны»

1 239
0 Оставить комментарий

Сам помогал этому безобразию: украинский эксперт о предложении депутата Рады «выгнать МВФ из страны»

На Украине предложили «избавиться от Международного валютного фонда». Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости перестать принимать кредиты от МВФ и «выгнать фонд из страны».

Сам помогал этому безобразию: украинский эксперт о предложении депутата Рады «выгнать МВФ из страны»

Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Нам нужен один год, чтобы восстановить все разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъема. Для этого нам надо сделать непопулярные, сложные вещи. Но вещи, не популярные не для наших людей, а для наших союзников разных. Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны. Если хотите, то поблагодарить их за помощь», — выступил с предложением политик.

По словам Рабиновича, именно международная организация сделала так, что Украина стала столь коррумпированной страной, и при этом фонд продолжает выделять деньги нынешним властям страны.

Сам помогал этому безобразию: украинский эксперт о предложении депутата Рады «выгнать МВФ из страны»

На Украине подобные высказывания депутата Рады вызвали исключительно смешки. Политолог Игорь Друзь в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил: «то, что предложил Рабинович, необходимо сделать с ним самим».

«Первым делом надо выгнать Вадима Рабиновича из страны, потому что этот человек финансировал Майдан, во-вторых, он виновен в том, что незаконно, по украинским меркам, имеет гражданство Израиля, хоть он изображает какого-то традиционалиста и «прорусского» депутата, совсем недавно он ездил в Россию, чтобы помочь вызволить украинских радикалов», — подчеркнул эксперт.

Сам помогал этому безобразию: украинский эксперт о предложении депутата Рады «выгнать МВФ из страны»

Собеседник ФАН согласился с депутатом Рады в том, что международные кредиторы, действительно, усложнили положение Украины.

«Условия международного фонда грабительские, и они превращают Украину в колонию. Все это привело к уничтожению социальных программ, например, именно ВМФ настоял на том, чтобы цены на газ для населения были повышены. Кроме того, иностранный партнер активно уговаривает Киев продать землю, а это значит, что транснациональные корпорации придут на Украину.

Она станет великой деловой державой — в кавычках, конечно же. Страна превращается в придаток Запада. В этом плане Рабинович, конечно, сказал правду, другое дело, что он лжец, который помогал тому, чтобы все это безобразие творилось в стране, и продолжает помогать», — рассказал он.

Сам помогал этому безобразию: украинский эксперт о предложении депутата Рады «выгнать МВФ из страны»

Политолог выразил сомнение, что Украина сможет полностью восстановиться за один год, как только перестанет получать валютные транши от МВФ.

«Это нереально, настолько много разрушено в государстве. Грядут президентские выборы, и поэтому он мелет всякий вздор, в который сам абсолютно не верит. Так же, как он раньше призывал всех скакать на Майдане, теперь борется с последствиями переворота, который сам же заварил. Это большая иллюзия, что кто-то из политиков в Киеве одумается и решить сделать что-то полезное», — резюмировал Друзь.

Напомним, в середине декабря Совет директоров МВФ утвердил программу помощи для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиардов долларов.

Автор: Константин Смирнов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.