Цеха по разработке биологического оружия: Онищенко рассказал о работе лабораторий США у границ РФ

В американских лабораториях, расположенных у границ России на постсоветском пространстве, могут искусственно изменять вирусы. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, летом 2018 года группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии из-за острой кишечной инфекции. Изучив возбудитель заболевания, ученые Роспотребнадзора выяснили, что «такого варианта [патогена] не описано и не представлено» среди известных данных.

Эта инфекция и раньше встречалось в Грузии, но за последние три года были отмечены лишь единичные случаи заболевания, отметила глава Роспотребнадзора. А за девять месяцев 2018 года было зарегистрировано уже 57 случаев заболевания, половина из которых — в Тбилиси.

«Что говорят наши эксперты? Они не исключают возможность искусственного изменения этого штамма», — цитирует агентство Анну Попову.

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко напомнил, что он «давно и неоднократно заявлял, что американские лаборатории в Грузии, на Украине и других бывших республиках СССР созданы для того, чтобы преднамеренно моделировать свойства возбудителей различных инфекционных заболеваний с целью усиления их патогенности».

«Работа в таких лабораториях ведется, в первую очередь, с природно-очаговыми вирусами, которые циркулируют на территории России. Повысив их опасность, можно легендировать их естественное появление за счет других заболеваний. Благодаря этому новые виды вирусов дадут серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов, и получат широкое распространение», — объяснил Геннадий Онищенко.

По словам депутата, в прошлом главного санитарного врача России, наша страна активно противодействует таким лабораториям по производству биологического оружия у своих границ.