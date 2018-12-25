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В Госдуме прокомментировали введение санкций против Украины

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В Госдуме прокомментировали введение санкций против Украины

Москва, 25 декабря. Москва, расширяя санкции против Украины, лишь отвечает на недружественную политику, которую проводит украинское руководство против России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат отметил, что России приходится применять санкции против Украины, так как Киев все более агрессивно ведет себя с соседним государством, нарушает права российских компаний, действующих на территории Украины.

«Конечно, печально, что приходится применять подобные меры во взаимоотношениях с братским народом», — цитирует RT парламентария.

Морозов добавил, что в межгосударственных отношениях принята практика зеркального реагирования на введение недружественных мер. Он подчеркнул, что Россия лишь отвечает на ту недружественную политику, которую ведут киевские власти в отношении Москвы.

Ранее российское правительство расширило санкционный список, включив в него 200 физических и юридических лиц с Украины.

Автор: Данила Копп
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