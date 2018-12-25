Папа Римский в рождественском поздравлении пожелал мира Сирии и Украине

Рим, 25 декабря. Папа Римский Франциск, поздравляя христиан с Рождеством, пожелал мира Сирии, Украине и Святой земле.

«Иисус да позволит возлюбленной и измученной Сирии заново найти братство после стольких лет войны», — обратился понтифик к верующим, собравшимся у базилики Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский призвал международное сообщество активнее работать над политическим решением сирийского кризиса с тем, чтобы беженцы смогли скорее вернуться в свои дома в САР.

Напомним, в Дамаске католическое Рождество впервые отметили карнавальным шествием. Масштабные праздничные гулянья состоялись также и в Алеппо.