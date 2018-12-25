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«АвтоВАЗ» обновил семейство модели Lada Granta фургонами и и пикапами

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«АвтоВАЗ» обновил семейство модели Lada Granta фургонами и и пикапами

Москва, 25 декабря. Компания «АвтоВАЗ» обновила семейство модели Lada Granta грузовиками и пикапами. О запуске новой линейки коммерческих автомобилей сообщила пресс-служба предприятия.

Уточняется, что для заказа доступны бортовая платформа, а также три вида фургонов: промтоварный и изотермический и фургон-рефрижератор.

Все автомобили будут оснащаться 1,6-литровыми 8-клапанными моторами и доработанными механическими коробками передач. Их грузоподъемность составляет 720 кг.

Накануне стало известно, что до 2026 года «АвтоВАЗ» собирается выпустить восемь новых моделей и модернизировать девять существующих.

Автор: Игорь Федоров
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