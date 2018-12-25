НСЖУ потребовал провести слушания Рады по вопросам безопасности журналистов

Киев, 25 декабря. Слушания по вопросам безопасности сотрудников СМИ на Украине потребовал провести Национальный союз журналистов страны у спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НСЖУ.

В организации подчеркнули, что на Украине участились случаи нападения на сотрудников СМИ, уровень агрессии по отношению к журналистам повышен. При этом, констатировали в союзе, случаев, когда виновные в нападениях на сотрудников СМИ и редакции были наказаны, почти нет.

«Национальный союз журналистов Украины требует от председателя Верховной рады Украины безотлагательно внести в сессионный зал инициативу относительно назначения в 2019 году парламентских слушаний по физической безопасности журналистов на Украине», — говорится в сообщении НСЖУ.

В организации также призвали Парубия доказать делом его слова о поддержке журналистов и свободы слова на Украине.

Напомним, ООН подтверждала факты давления на сотрудников СМИ на Украине. Журналисты, работающие в стране, неоднократно подвергались нападениям. По официальным данным НСЖУ, только в 2018 году зафиксировано 78 инцидентов. Отмечается, что радикалы нападают не только на определенных журналистов, но и на редакции СМИ: например, весной 2018 года неизвестные забаррикадировали офис телеканала ZIK, а чуть позже в здание телеканала «Интер» злоумышленники бросили «коктейль Молотова».