В Совфеде назвали правильной мерой расширение санкций против Украины

Москва, 25 декабря. В Совфеде назвали правильной мерой расширение РФ санкций против Украины.

Ранее стало известно, что российское правительство расширило санкционный список. В него попали более 200 физических и юридических лиц с Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что Киев с каждым днем создает все новые и новые конфликты. По его словам, украинское руководство делает все, чтобы отношения между Москвой и Киевом ухудшались.

«В этой ситуации совершенно правильно вводить эти санкции против конкретных лиц, верхушки украинского сообщества, которую сложно назвать элитой», — цитирует RT Цекова.

Сенатор, объясняя значение слова «элита», отметил, что «элита» — положительное понятие, а в отношении украинских политиков его нельзя употребить.

Цеков подчеркнул, что санкции вводятся против конкретных физических и юридических лиц, а не против украинского населения.