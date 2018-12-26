

Дамаск, 26 декабря. Сотни сирийских беженцев вернулись из Ливана после того, как в их родных городах и населенных пунктах была восстановлена безопасность. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Люди возвращались домой с улыбками на лицах. В комментарии нашему корреспонденту они признались, что искренне рады наконец-то вернуться домой. Мирные жители поблагодарили сирийскую правительственную армию, которая путем многочисленных побед смогла освободить большую часть сирийской республики от террористических группировок.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Спустя долгие годы люди смогли наконец-то вернуться домой, где восстановлена безопасность. Они поблагодарили сирийские власти, которые в кратчайший срок смогли восстановить разрушенную боевиками инфраструктуру в их освобожденных регионах. Все это значительно помогло ускорить процесс возвращения беженцев на родину.

Напомним, что ливанские власти официально поддержали инициативу российской стороны по возвращению граждан сирийской республики на родину. Сейчас они оказывают максимальное содействие в решении любых бюрократических вопросов, они помогают людям как можно быстрее уехать назад, в свои дома.

Власти Ливана неоднократно обращались за помощью ко всему мировому сообществу, таким образом, они пытались решить проблему с сирийскими беженцами, которых с каждым годом становилось все больше. Люди бежали в соседние страны от террористов и войны.

На сегодняшний день в Ливане остается боле полутора миллиона граждан Сирии. Однако ежедневно люди пересекают контрольно-пропускные пункты, построенные на границе между САР и Ливаном. Они возвращаются в свои населенные пункты и города. Сотрудники КПП Аз-Замрани», «Ад-Дабуссия», «Джейдет-Ябус» делают все необходимое, чтобы принять новых сирийских беженцев, которые возвращающихся из Ливана в освобожденные от террористических группировок земли.