Сирия: зачем Саудовская Аравия хочет инвестировать в САР

Саудовская Аравия изъявила желание помочь с восстановлением Сирии. В Эр-Рияде готовы спонсировать проекты в САР вместо США. Какие цели преследуют саудовские власти и во что могут обойтись Дамаску инвестиции — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что Саудовская Аравия готова помочь с восстановлением Сирии. Лидер США отметил, что саудовские власти планируют спонсировать Дамаск вместо Америки и поблагодарил руководство Эр-Рияда.

«Саудовская Аравия сейчас согласилась потратить необходимые деньги, нужные, чтобы помочь восстановить Сирию. Видите? Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо Великой Страны, США, которая находится в 5000 миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!», — написал Дональд Трамп.

В разговоре с корреспондентом ФАН, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал, что до кризиса Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива хорошо относились к Дамаску и активно инвестировали в сирийскую экономику. Однако после кризиса ситуация изменилась, и саудовцы стали поддерживать исламские группировки, оправдывая свои действия защитой суннитов, которых якобы притеснял Башар Асад. И сейчас несмотря на положительной характер предложения оно выглядит, как пропаганда и попытка давления на власти Сирии.

«Касательно сегодняшней ситуации Сирия действительно нуждается в восстановлении экономики и инфраструктуры. Саудовская Аравия и ранее выражала желание инвестировать в Сирию для восстановления разрушенных районов и социально-экономической инфраструктуры. Но сегодняшнее предложение оно во многом пропагандистское и естественно нельзя предполагать, что Саудовская Аравия будет оказывать финансовую помощь правительству Башара Асада. Здесь идет вопрос о том, чтобы в будущем в Сирии присутствовали те силы, которые поддерживаются Саудовской Аравией. Насколько это реально — сложный вопрос, это предполагает диалог различных политических сил. Также мы видим здесь некоторое давление на руководство Сирии, чтобы были признаны силы, которые поддерживает Саудовская Аравия, а это исламистские группировки. По сути намерение помочь Сирии — это позитивный фактор. Саудовцы и ранее заявляли, что планировали помочь с восстановлением Алеппо. Но я повторю: все это еще будет зависеть от условий, которые саудовцы предъявят Асаду. Саудовская Аравия также этим заявлением показывает мировому сообществу, что она заинтересована в развитии Сирии», — поделился в разговоре с ФАН эксперт.

По словам Бориса Долгова, то, что это заявление сделал американский президент Дональд Трамп, также наводит на определённые мысли. В частности, что Америка с помощью Саудовской Аравии продолжит вести свою политику и спонсировать курдов и другие отряды боевиков, поддерживая тем самым нестабильность в регионе.

«То, что об этом заявил Дональд Трамп, также наводит на определённые мысли. Уже понятно, что эта помощь не будет направлена напрямую правительству Асада в случае невыполнения условий. И если об этом говорит Трамп эта помощь будет курироваться США, а американцы естественно имеют цель устранения руководства Башара Асада. И действительно эти деньги могут быть направлены и курдским вооруженным формированиям через США и другим группировкам, о которых я говорил. Это политический ход, который пытаются осуществить саудовские власти совместно с американскими», — подытожил эксперт.

Отметим, американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что США не будет участвовать в восстановлении той части Сирии, которая находится под контролем правительственных войск. В середине декабря стало известно, что США выведут войска из Сирии. На их вывод потребуется от 60 до 100 дней.