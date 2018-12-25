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Отец Бутиной назвал возможные сроки освобождения дочери из тюрьмы США

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Отец Бутиной назвал возможные сроки освобождения дочери из тюрьмы США

Москва, 25 декабря. Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной не исключил, что она может быть освобождена к январю.

По словам Валерия Бутина, такие прогнозы дает адвокат.

«Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», — рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Ранее стало известно, что срок содержания Бутиной в изоляторе в Штатах продлили до 26 декабря. 13 декабря девушка на заседании суда признала вину по одному из пунктов обвинения (о сговоре с целью нарушения законов об иноагентах в США), а также заключила сделку со следствием.

Российская сторона заявила, что все эти действия Бутина могла сделать под давлением.

Автор: Игорь Федоров
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