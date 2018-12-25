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Россияне в 2018 году могут потратить на покупку товаров по картам 20 трлн рублей — Сбербанк

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Россияне в 2018 году могут потратить на покупку товаров по картам 20 трлн рублей — Сбербанк

Москва, 25 декабря. Россияне могут потратить по картам около 20 триллионов рублей на покупки товаров по итогам текущего года, говорится в исследовании Сбербанка «Банковские тренды 2018».

В исследовании отметили, что согласно статистике ЦБ, наблюдается увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за девять месяцев этого года. Оно составило 34 процента в годовом выражении.

«По нашим оценкам, [общий объем] приблизится к 20 триллионам рублей», — отметили специалисты банка.

В Сбербанке отметили, что самый заметный прирост в текущем году наблюдался в тех направлениях трат, которые чаще всего характеризуются небольшим средним чеком. Речь идет о ресторанах, фастфудах, небольших продуктовых магазинах. Эти показатели говорят о проникновении безналичных платежей в этот сектор.

Автор: Данила Копп
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