Lexus отзывает из России седаны LS 500 из-за проблем с двигателем

Москва, 25 декабря. Японский автопроизводитель Lexus отзывает из России без малого 400 седанов LS 500, информирует Росстандарт. Это связано с выявленной у данной модели проблемы с программным обеспечением блока управления двигателем.

Из-за неполадки может неверно вычисляться объем входящего в двигатель воздуха, уточняет «Мир24». В результате двигатель может внезапно остановиться.

В компании Lexus отметили, что на всех 390 отзываемых из РФ машинах блок управления двигателем будет перепрограммирован. Ремонт проведут бесплатно. Отметим, стоимость седана LS 500 в России составляет более 7 миллионов рублей.