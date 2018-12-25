Трамп против ФРС: Белый дом строит новую империю США в пику «финансовому Карфагену»

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему «основной проблемой» американской экономики. Об этом он написал в своем блоге в Twitter, подчеркнув, что ФРС не понимает ни смысла политики сильного доллара, ни сущности торговых войн, ведущихся администрацией Белого дома.

Еще одним обвинением, которое американский президент адресовал Федрезерву, стала остановка деятельности правительства США, произошедшая на прошлой неделе из-за недостатка финансирования.

Такие высказывания Дональда Трампа показывают углубляющиеся противоречия между нынешней политикой Белого дома, направленной на восстановление американской национальной экономики, и Федеральной резервной системой, которая традиционно считалась и считается одним из главных столпов глобализма.

«Не попали в лунку!»

«ФРС — как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что не обладает чутьем и не в силах загнать мяч в лунку!» — отметил Трамп в своем кратком сообщении в Twitter.

Федрезерв за этот год уже четырежды повышал ключевую ставку на фоне низкого уровня безработицы и уверенных темпов экономического роста, наблюдающихся в США. Белый дом считает, что такая кредитно-денежная политика ФРС вредит американской экономике, ведь наряду с подавлением слишком резкой инфляции, что является целью такой политики, повышение учетных ставок подрывает основу быстрого роста американской экономики — наличие дешевых и доступных кредитных ресурсов.

Особенно же интересным в позиции Трампа является то, что объектом его критики становится глава ФРС Джером Пауэлл, которого президент США сам же и назначил на эту должность в начале 2018 года.

При этом надо понимать, что политика сверхнизких ставок, из которой ФРС начала выходить на протяжении 2018 года, сложилась отнюдь не при Трампе. Такая ситуация с монетарными инструментами сложилась еще в 2007 году, когда Федеральный резерв опустил ключевую процентную ставку почти до нуля и несколько лет держал ее на минимальном уровне, пытаясь реанимировать попавшую в затяжной кризис американскую экономику.

В итоге такая политика сработала, а переполненная дешевыми кредитными ресурсами американская экономика «завелась». В 2018 году США вышли на устойчивый рост выше 3% в год, а уровень безработицы и вовсе опустился до минимальных отметок за почти что полувековой период — до состояния 1969 года.

При этом надо сказать, что повышение учетных ставок ФРС бьет не только по будущему, но и по существующему росту американской экономики. Большая часть кредитных договоров между американскими компаниями и банками подразумевает так называемую «плавающую» кредитную ставку, в которую учетная ставка ФРС входит изменяемой величиной или в качестве косвенного участия в других процентных ставках, от нее зависящих, например LIBOR. Таким образом, компания, взявшая кредит на момент низких ставок, неожиданно сталкивается с повышением стоимости его обслуживания — в силу роста учетной ставки ФРС.

Циклы повышения и понижения кредитных ставок — реальность монетарной модели экономики, которая возникла в США в середине ХХ века и стала официальной доктриной со дня провозглашения «рейганомики» в начале 1980-х годов. При этом администрации Белого дома не раз вступали в конфликт с ФРС, неоднократно требуя либо понижения, либо, что случалось реже, — повышения ставок.

Однако нынешний конфликт Трампа и ФРС может иметь более глубинную природу.

Зачем Трампу ссориться с ФРС?

Серьезные опасения у глобалистской части американской элиты вызывает сценарий, в котором пока что весьма безобидные нападки Трампа на ФРС могут быть превращены в реальный контроль Белого дома над Федеральной резервной системой. При таком варианте развития событий основной финансовый регулятор экономики США может частично утратить независимость, позволявшую ему вплоть до сегодняшнего дня принимать решения исключительно на основе экономических факторов, а не политических соображений Вашингтона.

Определенная доля вероятности в таком сценарии, безусловно, есть. Ведь еще два года назад, перед избранием Трампа президентом, мало кто верил в нарушение принципов свободной торговли, на которых была выстроена вся мировая глобализация последних десятилетий и которые последовательно соблюдали прошлые хозяева Белого дома. Однако администрация «Большого Дональда» ввела ряд болезненных таможенных ограничений в отношении крупных торговых партнеров США. При этом рост торговых издержек хотя и снизил объемы торговли, но отнюдь не погубил экономику Штатов и даже привел к оживлению их собственного экономического роста.

Не исключено, что ровно такой же «глобальный подкоп» сегодня замышляется и под, казалось бы, нерушимое здание Федеральной резервной системы. До сих пор главный финансовый регулятор США неукоснительно следил за состоянием дел не только в американской, но и в мировой экономике, стараясь увязать циклы повышения и понижения ставок как с национальными, так и с мировыми показателями и индикаторами.

Однако теперь уже явно видно, что динамика многих торговых партнеров США, в том числе таких крупных, как ЕС, Китай и Индия, плохо увязывалась с процессами в экономике США. Это наблюдение и задает альтернативный взгляд на роль ФРС, которая в таком случае становится исключительно национальным финансовым инструментом в руках действующей администрации, утратив свое глобальное измерение.

Такой взгляд на ФРС в корне противоречит глобализационному проекту, который последовательно воплощался предыдущими администрациями. Однако именно на противопоставлении с этим проектом выстроена вся политика Трампа на посту главы Белого дома. Атака президента США на Федеральный резерв имеет под собой внятные идеологические причины: «финансовый Карфаген» должен быть разрушен, чтобы Трамп мог построить в пику ему альтернативный «Рим» новой американской империи.

Кто победит в схватке?

Разумеется, позиция Трампа не радует глобальную финансовую элиту, которая привыкла без проблем стричь купоны как в периоды роста, так и в моменты экономических кризисов и рецессий, просто манипулируя процентными ставками и доступностью кредитов для реальной экономики. Развивающийся конфликт Трампа и ФРС ставит под прямой удар возможности глобалистов по манипулированию глобальным и американским финансовыми рынками, де-факто подрывая позиции доллара в качестве мировой валюты.

Несмотря на всю виртуальность финансового мира, его денежный объем громаден: по состоянию на середину 2010-х годов, на процентные ставки ФРС ориентировались финансовые продукты на сумму 360 трлн долларов США. Для сравнения: ВВП Соединенных Штатов в 2017 году составил лишь 19,39 трлн долларов США — это в 18 раз меньше, чем самая консервативная оценка объема мирового рынка финансовых инструментов.

Поэтому настроения инвесторов влияют на финансовые рынки и бумерангом бьют по всей экономике. Обеспокоенные держатели акций распродают активы, потенциальные инвесторы прекращают покупать их, а финансово-инвестиционная деятельность стагнирует. Вторичным фактором является падение покупательского спроса и замедление экономики.

Именно такая реакция рынка в понедельник и наблюдалась на финансовых рынках США: они продемонстрировали резкое падение, в ходе которого индекс S&P 500 потерял более 2%, а Dow Jones — почти 3% от своих показателей минувшей пятницы. Пришлось выступать и министру финансов США Стивену Мнучину, который, стремясь успокоить рынки, в воскресенье побеседовал с представителями ведущих американских банков. Те, вполне естественно, заверили Мнучина, что у них достаточно средств для продолжения ежедневных операций на рынке.

Судя по всему, противостояние Дональда Трампа и ФРС не закончится ни на этой неделе, ни в будущем году. Эта война — стратегическая наступательная операция на главную крепость глобалистов, а отнюдь не тактический бой за безымянную высоту. Сегодня мы наблюдаем предварительную артподготовку в первых встречных стычках этой будущей глобальной войны.