Экс-главу Росалкогольрегулирования объявили в международный розыск

Москва, 25 ноября. Следственный комитет России просит избрать меру пресечения и заочно арестовать экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Чуян проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как пишет РИА Новости, в суд уже поступило ходатайство обвинения об аресте.

«Ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд», — сказала Царева.

По информации суда, Чуян объявлен в международный розыск.