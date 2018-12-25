Экс-главу Росалкогольрегулирования объявили в международный розыск
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Москва, 25 ноября. Следственный комитет России просит избрать меру пресечения и заочно арестовать экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Чуян проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как пишет РИА Новости, в суд уже поступило ходатайство обвинения об аресте.
«Ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд», — сказала Царева.
По информации суда, Чуян объявлен в международный розыск.