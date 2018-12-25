Мединский обвинил российских аниматоров в уклонении от уплаты налогов

Москва, 25 декабря. Заместитель министра культуры России Владимир Степанов, выступая с докладом на заседании коллегии министерства, обвинил мультипликаторов в нежелании подавать заявки в формирующийся «Реестр анимационных организаций» для оформления налоговых вычетов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Только 13 анимационных организаций подали нам заявки на включение в Реестр анимационных организаций, хотя тех, кто должен был обратиться к нам за включением в реестр, по нашей информации, гораздо больше. Речь идет об оформлении социальных налоговых вычетов, 29 декабря заявки принимать никто не будет, это совершенно неприемлемо», — заявил Степанов.

Министр культуры Владимир Мединский в свою очередь отреагировал на это сообщение, обвинив отстранившихся от включения в реестр анимации в уклонении от уплаты взносов.

«Это говорит о том, что у нас только 13 добросовестных налогоплательщиков», — отметил министр.

Участники заседания обратились к мультипликаторам с просьбой поторопиться и завершить подачу заявок в реестр до конца недели. Помимо представителей Минкульта РФ, в заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, генеральный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, художественные руководители Малого и Александринского театров Юрий Соломин и Валерий Фокин, член оргкомитета Года театра в России Игорь Верник и председатель правления ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Участники мероприятия также обсудили организационные вопросы по проведению Года театра, объявленного на 2019 год и официально открытого 13 декабря. В течение 2019-го пройдет четырехмесячная Театральная олимпиада, состоится Всероссийский театральный марафон — в нем примут участие более 100 учреждений. Кроме того, планируется к изданию первый том трехтомника «Российская театральная энциклопедия». Уже 18 января пройдут первые театральные мастер-классы — во Владивостоке их проведет актер Игорь Верник, подобные мероприятия пройдут по всей России.