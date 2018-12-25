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Военный прокурор объяснил, почему закрыли дело о крушении Ми-8 в Чечне

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Военный прокурор объяснил, почему закрыли дело о крушении Ми-8 в Чечне

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Дело о падении вертолета Ми-8 погранслужбы ФСБ в Чечне закрыто. Об этом заявил военный прокурор Южного военного округа генерал-лейтенант юстиции Сергей Коломиец.

По его словам, следствие по этому делу было прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает РИА Новости.

«Законность принятого решения проверена в военной прокуратуре округа, оно признано обоснованным», — подчеркнул он.

Коломиец добавил, что согласно собранным доказательствам, а также заключению комплексной авиационно-технической экспертизы причиной крушения стали крайне неблагоприятные погодные условия.

Напомним, крушения вертолета Ми-8 погранслужбы ФСБ России в Чечне произошло в марте, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Один человек пострадал и был доставлен в больницу. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Автор: Игорь Федоров
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