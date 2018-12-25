Пусть перевозят семьи в Россию: в Госдуме поддержали новые санкции против Украины

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил список санкций против Украины для защиты интересов российских граждан и компаний.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — заявил Медведев.

Зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал Федеральному агентству новостей о целях новых санкций в отношении киевского режима и аффилированных с ним структур. Парламентарий отметил, что свежие ограничительные меры российского правительства — «вопрос очень тяжелый».

«Любые жесткие санкции в отношении киевского режима другим концом палки больно бьют по простому народу — жителям Украины. Они попали в такую жизненную ситуацию, когда во время переворота 2014 года режим во главе с Петром Порошенко пришел к власти», — напомнил Виктор Водолацкий.

И все же, по мнению депутата, санкции против Украины необходимы, учитывая политику киевского режима.

«Я вводил бы, конечно, жесткие меры с учетом того, что продолжается убийство мирного населения на территории Донецкой и Луганской народных республик», — пояснил собеседник ФАН.

Виктор Водолацкий признался, что сам он готов действовать даже жестче, чем предусмотрено свежими мерами правительства РФ в отношении Киева.

«Я лично полностью закрыл бы все движение энергоносителей на Украину — чтобы народ сам пришел на еще один «майдан» и снес это порошенковское сборище», — предложил свой вариант действий российский парламентарий.

В реальности, ситуация в соседней стране печальна, констатирует Водолацкий.

«Пока раскачается украинский народ, половина замерзнет, половина умрет с голоду, — описал негативный сценарий развития событий на Украине парламентарий. — Естественно, лично я бы этого не хотел, потому что там большинство проживает наших родных и близких людей, родственников».

По мнению собеседника ФАН, точечные санкции, которые постепенно вводит правительство РФ, связаны с ослаблением тех структур, которые сегодня вольно-невольно поддерживают президента Порошенко, правительство и Верховную раду Украины.

«Необходимы те превентивные меры, о которых говорили и президент РФ, и премьер-министр. У тех украинских граждан, которые сегодня работают в нашей стране, есть выбор — пусть перевозят свои семьи с Украины в Россию. Принятые изменения в законодательстве позволяют в ускоренном порядке получать и разрешение на временное проживание, и гражданство РФ. Это один из вариантов, по которому нужно идти тем руководителям производств в РФ, где работают граждане Украины», — предложил Виктор Водолацкий.

При этом депутат призвал осторожно оценивать эффективность санкций, которые применяются в отношении режима в Киеве, поскольку они мало влияют на Порошенко и его окружение.

«На Украине введено внешнее управление. Там хозяйничают советники Госдепартамента США, которые пишут сценарные планы. Киев наращивает силы и средства на Юго-Востоке, шантажирует агрессией в районе Крымского моста, желая показать, будто «агрессор Россия хочет поглотить Украину», — отметил зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Но Украина сама запустила механизм самоликвидации, которая в любом случае наступит, если Киев не одумается, резюмировал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.