«Издевательство над религией»: эксперт оценил стремление Порошенко избавиться от «влияния» РФ через автокефалию

Москва, 25 ноября. Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что автокефалия украинской церкви поможет его стране якобы избавиться от «влияния» России не имеет ничего общего с демократией, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

Дудчак подчеркнул, что проект об автокефалии не возник просто так. С конца 80-х годов прошлого века на территории Украины стали активно работать различные НКО и зарубежные фонды, которые стремились найти «спорные моменты в истории СССР и Украины, разрабатывали болезненные точки».

«Но на тот момент казалось нереальным и невозможным, что можно с какими-то иными чувствами, кроме презрения и осуждения, относиться, например, к Бандере», — заметил политолог.

Он отметил, что было прогнозируемо, что однажды они возьмутся за православие, так как это один из важнейших факторов, объединяющих жителей двух стран.

«Конечно, оно подвергается жесткому давлению, не имеющему ничего общего с соблюдением каких-то демократических процедур и ценностей, — приводит его слова RT. — Издевательство над религией, сторонниками которой является большинство населения Украины, — это закономерный процесс».

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что взял своеобразную «взятку» у президента Украины Петра Порошенко за предоставление церкви автокефалии.