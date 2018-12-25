Сирия: новогодний спектакль на русском языке показали в Дамаске

Дамаск, 25 декабря. Новогодний спектакль по мотивам произведений писателя Федора Достоевского прошел на русском языке в Дамаске в минувший понедельник. В постановке были заняты дети россиян и сирийцы, которые изучают русский язык. Об этом сообщила организатор спектакля, руководитель Русского центра университета Дамаска Светлана Родыгина.

По словам Родыгиной, в спектакле были использованы мотивы произведения Достоевского «Мальчик у Христа на Елке». Кроме того, режиссер постановки обратился к популярным советским фильмам и мультфильмам — «Иван Васильевич меняет профессию», «Снегурочка», «Летучий корабль», «Золушка», «Анастасия». Родыгина подчеркнула, что главными темами работы стали доброта, любовь и милосердие.

Родыгина добавила что в этом году прошла церемония награждения десяти лучших участников онлайн-школы русского языка. По ее словам, русский язык на курсе изучали более 2,5 тысяч человек.