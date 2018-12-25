«Это хуже, чем публично испражняться»: Милонов предложил наказание для матерящихся Собчак и Шнура

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что мат в Интернете — в частности, в социальных сетях, — является недопустимым, поскольку соцсети представляют собой публичное пространство. За публичное неуважение к обществу депутат предлагает наказывать как минимум огромными штрафами.

Жесткую реакцию парламентария вызвал скандал вокруг переписки между фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым (Шнуром) и журналисткой, успевшей побывать кандидатом в президенты РФ, Ксенией Собчак. Шнуров и Собчак устроили стихотворную пикировку в Instagram с использованием обсценной лексики. Виталий Милонов предложил наказать матерящихся Собчак и Шнура и вообще всех, кто в такой форме проявляет неуважение к обществу.

«Надо соблюдать принципы демократии, раз уж они прописаны в конституции, — отметил Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей. — Надо понимать, что власть должна действовать в интересах большинства. Большинство — против мата в общественном пространстве. При этом, заметьте, не факт, что люди, которые против нецензурной лексики в общественных местах, сами не ругаются матом в каких-то ситуациях».

По словам Милонова, в прежние времена даже какой-нибудь «морской волк», который мог позволить себе крепкое словцо в соответствующей обстановке, считал недопустимым выругаться в общественном месте.

«А тут — без году неделя, только что с грехом пополам школу закончила, а уже опыт личной жизни имеет богаче, чем десять нормальных женщин, и теперь она везде — и на телевидении, и где угодно, — отметил депутат, намекая на Ксению Собчак. — Мат в социальных сетях, в Instagram мат-перемат, она им просто сыпет! Надо определить: соцсети — это публичное пространство или нет?! Если общедоступная социальная сеть является публичным пространством, значит — штрафовать! Штрафовать за мат. Ведь если на улице человек идет и матерится, полицейский должен выписать ему штраф. Точно так же и на телевидении, и в спектаклях, и так далее».

Исключение могут составлять только литературные произведения, которые при наличии в них обсценной лексики должны продаваться со специальной возрастной маркировкой и в закрытой упаковке, отметил парламентарий.

«Но социальные сети, Интернет — это пространство, где никакие возрастные ограничения не действуют. Поэтому, уж извините, материшься — плати штраф. Думаю, общество само должно сформулировать отношение к этому. Если мы не хотим деградации, мы должны соблюдать нормы приличия. Мат в общественном пространстве — это деградация, прежде всего культурная деградация. Материться в общественном месте — это, извините, как публично справлять нужду. И я бы даже поспорил, что более «деградантски» выглядит, возможно, это даже хуже, чем публично испражняться», — резюмировал Виталий Милонов.

Ситуацию также прокомментировал один из инициаторов предложения о введении наказаний за нецензурную лексику на ТВ и в Интернете — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Недавно я принимал участие в федеральном эфире на ТВ, и впервые идея о многомиллионных штрафах для публичных людей за мат была озвучена именно там, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Речь шла о любых публичных проявлениях неуважения к обществу, как в Интернете, так и вне его. Однако меня беспокоит именно обилие мата от публичных людей в социальных сетях. У них десятки и сотни тысяч, даже миллионы подписчиков. Не открою большую тайну, если скажу, что лидером по части злоупотреблений нецензурной лексикой является Шнур. А его последняя матерная стихотворная перепалка с Ксенией Собчак в соцсетях является ярким примером того, за что стоило бы накладывать крупные штрафы».

По словам блогера, все прекрасно понимают, что записи в Instagram читают дети и подростки, для которых поведение публичных людей часто являются примером для подражания.