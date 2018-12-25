«Это хуже, чем публично испражняться»: Милонов предложил наказание для матерящихся Собчак и Шнура
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что мат в Интернете — в частности, в социальных сетях, — является недопустимым, поскольку соцсети представляют собой публичное пространство. За публичное неуважение к обществу депутат предлагает наказывать как минимум огромными штрафами.
Жесткую реакцию парламентария вызвал скандал вокруг переписки между фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым (Шнуром) и журналисткой, успевшей побывать кандидатом в президенты РФ, Ксенией Собчак. Шнуров и Собчак устроили стихотворную пикировку в Instagram с использованием обсценной лексики. Виталий Милонов предложил наказать матерящихся Собчак и Шнура и вообще всех, кто в такой форме проявляет неуважение к обществу.
«Надо соблюдать принципы демократии, раз уж они прописаны в конституции, — отметил Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей. — Надо понимать, что власть должна действовать в интересах большинства.
Большинство — против мата в общественном пространстве. При этом, заметьте, не факт, что люди, которые против нецензурной лексики в общественных местах, сами не ругаются матом в каких-то ситуациях».
По словам Милонова, в прежние времена даже какой-нибудь «морской волк», который мог позволить себе крепкое словцо в соответствующей обстановке, считал недопустимым выругаться в общественном месте.
«А тут — без году неделя, только что с грехом пополам школу закончила, а уже опыт личной жизни имеет богаче, чем десять нормальных женщин, и теперь она везде — и на телевидении, и где угодно, — отметил депутат, намекая на Ксению Собчак. — Мат в социальных сетях, в Instagram мат-перемат, она им просто сыпет!
Надо определить: соцсети — это публичное пространство или нет?! Если общедоступная социальная сеть является публичным пространством, значит — штрафовать! Штрафовать за мат. Ведь если на улице человек идет и матерится, полицейский должен выписать ему штраф. Точно так же и на телевидении, и в спектаклях, и так далее».
Исключение могут составлять только литературные произведения, которые при наличии в них обсценной лексики должны продаваться со специальной возрастной маркировкой и в закрытой упаковке, отметил парламентарий.
«Но социальные сети, Интернет — это пространство, где никакие возрастные ограничения не действуют. Поэтому, уж извините, материшься — плати штраф. Думаю, общество само должно сформулировать отношение к этому. Если мы не хотим деградации, мы должны соблюдать нормы приличия.
Мат в общественном пространстве — это деградация, прежде всего культурная деградация. Материться в общественном месте — это, извините, как публично справлять нужду. И я бы даже поспорил, что более «деградантски» выглядит, возможно, это даже хуже, чем публично испражняться», — резюмировал Виталий Милонов.
Ситуацию также прокомментировал один из инициаторов предложения о введении наказаний за нецензурную лексику на ТВ и в Интернете — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.
«Недавно я принимал участие в федеральном эфире на ТВ, и впервые идея о многомиллионных штрафах для публичных людей за мат была озвучена именно там, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Речь шла о любых публичных проявлениях неуважения к обществу, как в Интернете, так и вне его.
Однако меня беспокоит именно обилие мата от публичных людей в социальных сетях. У них десятки и сотни тысяч, даже миллионы подписчиков. Не открою большую тайну, если скажу, что лидером по части злоупотреблений нецензурной лексикой является Шнур. А его последняя матерная стихотворная перепалка с Ксенией Собчак в соцсетях является ярким примером того, за что стоило бы накладывать крупные штрафы».
По словам блогера, все прекрасно понимают, что записи в Instagram читают дети и подростки, для которых поведение публичных людей часто являются примером для подражания.
«Если нашим селебрити отказывает самоцензура, значит, нужно помочь им «фильтровать базар» многомиллионными штрафами.
Не рядовых пользователей нужно штрафовать за мат, а именно публичных людей, за которыми следят миллионы. Уверен, пришло время депутатам Госдумы внести и проработать законодательную инициативу на эту тему. Тем более что тема на слуху уже несколько месяцев, но дальше разговоров дело не идет.
Если эта инициатива будет подготовлена депутатами после новогодних каникул, то на конец января, на очередное заседание нашего экспертного совета, у нас будут все возможности включить ее рассмотрение в повестку. Так что мяч на стороне депутатов», — отметил Вадим Манукян.